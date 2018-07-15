Трамп назвал Ким Чен Ына великим и веселым

Дональд Трамп считает Ким Чен Ына веселым и умным человеком, великой личностью. Такое мнение президент США высказал в интервью британскому изданию Daily Mail. Также Трамп отметил, что Ким Чен Ын – хороший переговорщик.

Трамп отметил, что за прошедшие 9 месяцев в Северной Корее не было ни ядерных, ни баллистических испытаний, передает РИА Новости.

Корреспондент спросил президента США, можно ли назвать переговоры с теми, кто ранее воспринимался как враг, "доктриной Трампа". В ответ Трамп ответил, что США избавляются от войн и выступают за мир.