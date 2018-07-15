Лаборатория робототехники Сбербанка увеличивает штат сотрудников

Лаборатория робототехники Сбербанка планирует увеличить штат сотрудников к концу 2018 года до 20 человек.

Как заявил руководитель лаборатории, его задача — собрать "самую талантливую команду" в России. Его подразделение начало формироваться в сентябре прошлого года, сейчас насчитывает 15 человек, а к концу года должно увеличиться еще на пять человек, сообщает РИА Новости.

В декабре 2017 года глава Сбербанка объявил о запуске процесса массовой роботизации. Тогда же он сообщил, что в 2018 году будет создано 30 роботизированных центров налично-денежного обращения.

В марте этого года, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, президент РФ Владимир Путин заявил, что нашей стране необходимы быстрые внедрения новых разработок в производстве, чтобы содействовать выходу высокотехнологичных компаний на мировые рынки. Президент подчеркнул, что нужно подготовить предложения по снятию правовых барьеров для создания и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта.

Эксперты считают, что комплекс государственных стандартов, нормирующих разработку, производство и использование робототехники в России, будет создаваться еще на протяжении 10-15 лет.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявлял, что робототехникой, искусственным интеллектом, военной кибернетикой и другими перспективными направлениями в военных вузах заняты сотни научных школ.