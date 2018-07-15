Турнир Bellator 203. Россиянин Корешков победил черногорца Бакочевича

Россиянин Андрей Корешков на 66 секунде первого раунда одержал победу над черногорцем Васо Бакочевичем на турнире Bellator 203. Поединок проходил в Риме.

Корешков следовал плану, разработанному совместно с тренером Александром Шлеменко и пробил соперника "вертушкой" – ногой с разворота. Бакочевич, получивший удар в область селезенки, не смог подняться, передает ТАСС.

Корешкову 27 лет. Он – бывший чемпион Bellator в полусреднем весе. На его счету 21 победа (из них 11 – нокаутом) и два поражения в ММА. Россиянин выразил желание участвовать в Гран-при, которое пройдет 29 сентября в американском Сан-Хосе.