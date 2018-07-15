Тереза Мэй расхвалила свою позицию по Brexit в статье

Тереза Мэй написала статью, в которой расхвалила свою позицию по Brexit, перечислив все выгоды отделения Британии от Евросоюза. Статья была опубликована в Daily Mail.

Brexit, по мнению британского премьера, — способ обезопасить "светлое будущее страны" за пределами ЕС. Сделка восстановит национальный суверенитет Британии, позволит парламенту принимать законы, судам – исполнять их, а правительству – решать, кто имеет право приехать в страну. Британия перестанет платить взносы Брюсселю и сможет направить средства на такие внутренние задачи, как здравоохранение.

Brexit означает независимую торговую политику и новые торговые сделки с мировыми державами, включая США. Мэй напомнила: Трамп ранее давал понять, что не против подобной сделки.

Выход из ЕС не означает, что торговля с Европой прервется, подчеркнула Мэй. Также благодаря Brexit, считает премьер, Британия сможет сотрудничать с ЕС в сферах экономики и безопасности. Британия сможет получить выгоду от более чем сорока ныне действующих торговых соглашений.

Попытки ряда парламентариев связать Британию и ЕС через таможенный союз являются, по мнению Терезы Мэй, "безусловным предательством", передает РИА Новости.

12 июля была опубликована так называемая "Белая книга" – доклад британского правительства, содержащий предложения по взаимодействию Британии и ЕС после Brexit. В частности, Евросоюзу предлагается новый формат партнерства в области безопасности, новые форматы работы в сфере внешней политики, обороны, миграции, международного развития, борьбы с терроризмом, кибербезопасности. После Brexit исчезнет принцип свободного передвижения: в Британию смогут въезжать только студенты, туристы и молодежь.