Чемпионат мира по футболу развенчал антироссийскую риторику Запада

Чемпионат мира по футболу подорвал антироссийскую риторику Запада. Турнир удался, и один из главных результатов — развенчаны мифы и предубеждения о России. Так оценил итоги мундиаля Владимир Путин. Вместе с главой FIFA Джанни Инфантино президент открыл гала-концерт звезд мировой оперы в Большом театре, посвященный чемпионату.

"Мы признательны за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и нашего народа, рады, что им понравилось его гостеприимство и открытость, — сказал Владимир Путин. — Мы рады, что наши гости все увидели своими глазами. Что рухнули мифы и предубеждения. Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей. И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной. Тем более, что потенциал у этого знакомства неисчерпаем. Хочу еще раз поблагодарить всех, кто принимал решение о проведении ЧМ-2018 в России. За поддержку, которая была нам оказана в ходе подготовки ЧМ, и главное — за вашу веру в Россию как страну, где держат слово, уважают партнеров и хранят великий дух и принципы спорта".

Джанни Инфантино назвал Россию настоящей футбольной державой, пообещал выучить русский язык и обязательно вернуться в нашу страну. И еще раз сказал спасибо спортсменам, болельщикам и русскому народу, благодаря которому, по его мнению, чемпионат мира в России стал лучшим в истории. В конце своего выступления со сцены Инфантино, обращаясь к залу, попросил скандировать "Россия". Зал скандирует. Путин на английском языке поблагодарил Инфантино за добрые слова.

На Исторической сцене Большого театра звучали самые известные голоса мировой оперы — Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Юсиф Эйвазов, Фабио Сартори, сообщает телеканал "Россия 24". Перед зрителями выступили артисты балета, хор и оркестр Большого театра. Режиссером постановки стал европейский продюсер Ханс Фрай — худрук знаменитого Дрезденского оперного бала.