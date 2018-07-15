Путин: работа горняков и металлургов определяет динамику российской экономики

Сегодня в России День металлурга. Его широко отмечают в городах, где они работают — Новокузнецке и Магнитогорске, Челябинске и Липецке. С праздником металлургов поздравил президент России.

"Работа горняка, металлурга всегда пользовалась особым почетом и уважением, — заявил Владимир Путин. — Усилиями многих поколений, трудовых династий на Урале и в Кузбассе, в Восточной Сибири и на Северо-Западе, в центре страны были созданы мощные производственные комплексы".

Это, по мнению главы государства, настоящие флагманы отечественной индустрии, которые внесли огромный вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны, оснащение армии и флота России.

Особо отметил президент России трудовой подвиг горняков и металлургов в годы Великой Отечественной войны. "Они сделали все ради победы, а в послевоенное время участвовали в восстановлении заводов и фабрик, городов и поселков", — сказал он.

По его словам, сегодня ритмичная, уверенная работа сотен тысяч горняков и металлургов определяет динамику российской экономики, позволяет реализовывать масштабные и инфраструктурные проекты и надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны.