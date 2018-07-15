В Японии растет число жертв наводнения

Число жертв наводнения в Японии выросло до 216, еще 27 человек пропали без вести. Три человека пострадали и находятся без сознания. Ранее сообщалось о 209 жертвах, напоминает РИА Новости.

Люди гибнут от паводков и оползней, вызванных мощными ливневыми дождями. В префектуре Хиросима погибли 106 человек, в префектуре Окаяма – 60 человек, в Эхимэ – 26 человек.

Стихия уже утихла, однако во многих местах страны сохраняется угроза схода оползней. На смену ливням пришла сильная жара: температура достигает 35 градусов по Цельсию. При этом в некоторых местах сотни тысяч домов лишены воды, а другие районы затоплены реками, вышедшими из берегов после дождей.

Более пяти тысяч жителей Японии ютятся в эвакуационных пунктах. В зоне бедствия работают около 5,5 тысячи добровольцев.