В Чикаго прошли протесты против убийства полицейскими человека

Протесты прошли в Чикаго после того, как сотрудники полиции застрелили мужчину. Подобные акции достаточно часто в США перерастают в беспорядки.

В манифестации приняли участие около 100 человек. Они бросали бутылки в направлении полиции и выкрикивали слово "убийцы". Акция началась вблизи того места, где был застрелен мужчина.

Сами полицейские говорят, что заметили якобы вооруженного мужчину и попытались его допросить. Потом между ними "началась конфронтация", во время которой последний получил огнестрельное ранение и скончался в больнице, сообщает ТАСС.

В США в последние годы произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей.

Так, в марте десять полицейских в Сан-Франциско после долгих уговоров в буквальном смысле изрешетили машину, в багажнике которой прятался подозреваемый в ограблении 19-летний юноша. Из выпущенных 99 пуль по меньшей мере 25 достигли своей цели, так что к моменту прибытия медиков помощь было оказывать некому — юноша скончался.

А в январе, например, патрульный, услышав выстрелы и обнаружив на улице двух дерущихся мужчин, решил, что они устроили поединок за пистолет. Страж порядка приблизился к драчунам, несколько раз приказал ее участникам показать руки, чтобы он мог убедиться, что у них нет оружия, после чего трижды выстрелил в спину поднимавшемуся на ноги мужчине. Второй подозреваемый получил пулевое ранение в ногу.