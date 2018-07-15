Тема:
Конфликт в Сирии 48 минут назад
МЧС России помогло Армении доставить гуманитарную помощь в Сирию
Крупа, масло, предметы первой необходимости: в Сирию доставили еще свыше ста тонн гуманитарной помощи. Для жителей арабской республики продовольствие собрала Армения. А доставить груз помогла Россия, предоставившая самолеты Ил-76 МЧС РФ.
При помощи специалистов службы Красного полумесяца и нашего Центра по примирению сторон продукты раздадут местным жителям, а также беженцам, которые возвращаются в свои дома в городах и поселках Сирии, передает телеканал "Россия 24".
"Данная гуманитарная помощь в последствии будет доставлена в районы, наиболее пострадавшие от незаконных вооруженных формирований, а также будет передана в лагеря беженцев и временно перемещенных лиц, — рассказал Максим Касилин, начальник группы по координации взаимодействия с зарубежными организациями российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии. — По итогам трех дней доставки грузов было доставлено почти 100 тонн продовольствия".
"МЧС России завершила выполнение комплексной гуманитарной операции по доставки продовольствия пострадавшему населению в САР, — сообщил Евгений Саидов, заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России. — Всего в ходе операции было совершено три рейса авиации МЧС России, которая доставила свыше 90 тонн продовольствия со складов российского-армянского центра гуманитарного реагирования".
Вместе с тем самая крупная провинция Сирии — Хомс — постепенно возвращается к жизни. Инфраструктура здесь была практически полностью разрушена боевиками. Сейчас там ремонтируют дороги и дома, восстанавливают электросети. Свет уже есть в столице региона и еще двадцати с лишним поселках. Людей, которые вернулись в свои дома, нужно обеспечить работой. Для этого открыли цементный завод, где трудятся несколько сотен человек.
Ранее по теме
-
Сирийские боевики сдают оружие, в том числе танки10 часов назад
-
Французский аналитик: Россия добилась успеха в Сирии благодаря "глобальной стратегии"18 часов назад
-
После налета США и их союзников в Сирии погибли 30 мирных жителей1 сутки назад
-
Над освобожденным от боевиков городом Тофас поднят флаг Сирии2 суток назад
-
В Восточной Гуте активно восстанавливают водоснабжение и электричество3 суток назад
-
Взрыв заминированного автомобиля в Дераа унес жизни восьмерых человек4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Сборная Бельгии завоевала бронзу чемпионата мира-2018
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп посидел в кресле Черчилля и дал указания королеве
- Из-за наводнения в Чите рухнул мост
- Роскачество предлагает дополнительно проверять пиво и коньяк
- РПЦ разрешила отпевать некрещеных младенцев
- На саммите НАТО Порошенко выступил перед пустым залом
Самое читаемое
-
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по смс
- Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата
- В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев без обратных билетов
- На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео
- Камера запечатлела расправу над адвокатом на глазах его дочери
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Цены на бензин резко затормозили
- "Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW
- Aston Martin вставил в малолитражку двигатель размером с автомобиль
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком
- Объем свободных денег у россиян резко вырос
- Ядерная промышленность США на пороге уничтожения
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- Турции грозит гиперинфляция и массовая миграция?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Кокошник признали "мягкой силой" России
- Болельщики спешат получить последние впечатления перед отъездом из России
- Итальянцы хотят построить SPA-курорт на Кавказе
- Новый российский рекорд: 6 медалей с Олимпиады
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев
- Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца
- На ферме в Подмосковье выращивают крокодилов
- Судьбу московского монорельса могут решить в ближайшие три месяца
- В Театре Российской армии отметили юбилей Александра Домогарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты
- Учёные рассказали, почему детям полезно ходить босиком
- На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет
- Крыс объявили главными врагами кораллов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков