МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве

Столичное управление МЧС России предупреждает об ухудшении погоды в Москве в воскресенье 15 июля. По прогнозу Росгидромета, в течение дня в столице ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Ведомство призывает к осторожности и внимательности, в случае происшествий предлагается обращаться по телефону 101. По прогнозу синоптиков, воздух в Москве в воскресенье прогреется до плюс 27-29 градусов, передает РИА Новости.