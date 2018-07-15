Экс-партнер Квята француз Вернь досрочно выиграл чемпионат "Формулы-Е"

Французский пилот Жан-Эрик Вернь, выступающий за китайскую команду Techeetah, досрочно стал победителем четвертого сезона гоночной серии "Формула-Е".

В первой гонке последнего этапа чемпионата, который проходит в Нью-Йорке, Вернь стал пятым, однако этого хватило для победы в общем зачете за один заезд до конца сезона. На счету француза 173 очка. Второе место занял британец Сэм Берд (142 очка), Лукас Ди Грасси стал третьим (127).

Напомним, ранее Вернь выступал за команду Torro Roso в "Формуле-1". Какое-то время его партнером был российский гонщик Даниил Квят.