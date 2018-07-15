Взрыв в Газе: погибли два палестинца

Двое палестинцев погибли и еще один пострадал — таков результат взрыва, произошедшего в одном из зданий в секторе Газа в воскресенье 15 июля. По данным врачей, погибли члены одной семьи — отец и сын.

Причина взрыва пока не установлена, передает ТАСС. При этом накануне в секторе Газа достигли договоренности о прекращении взаимных атак между Израилем и палестинскими группировками.