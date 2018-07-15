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15 июля 201810:37

Финские журналисты ожидают, что Путин и Трамп расстанутся с улыбками

Global Look Press

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat обратилась с открытым письмом к лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Журналисты напомнили президентам о "Духе Хельсинки", помогающем преодолеть недоброжелательность в отношениях, пишет РИА Новости.

"Нередко бывало, что приезд первых лиц сверхдержав в Хельсинки ознаменовывался напряженной атмосферой, но расставались лидеры уже с улыбками", — сказано в статье.

 

Helsingin Sanomat полагает, что сейчас прогнозировать итоги саммита невозможно. В то же время, подчеркнули журналисты, мир много теряет "от постоянной деградации отношений США и России". Газета убеждена в важности личного разговора президентов, несмотря на все имеющиеся сложности.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля.

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