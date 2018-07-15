В сирийских зонах деэскалации за сутки пять раз нарушили перемирие

Сотрудники комиссии по перемирию в Сирии оценили ситуацию в зонах деэскалации за сутки. Как сообщили в российской части миссии, зафиксировано пять фактов нарушения перемирия. Турецкая сторона нарушений не нашла, пишет РИА Новости.

В целом, в Сирии сохраняется стабильность. Доставлена гуманитарная помощь в населенный пункт Бусра-Аль-Шан провинции Деръа, а врачи помогли десяти жителям Сирии.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2518.