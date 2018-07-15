Камера запечатлела момент обрушения автомобильного моста в Чите

В субботу, 14 июля, в Чите рухнул Каштакский мост – момент его обрушения в воды реки попал в объектив камеры наблюдения.

Как сообщалось ранее, опоры моста оказались подмыты в результате рекордного паводка, образовавшегося после продолжительных ливней, шедших на территории региона около месяца.

В какой-то момент конструкция наклонилась и дорожное полотно просело. Около аварийного объекта несли дежурство стражи порядка, обеспечивавшие безопасность.

В итоге мост все же не устоял. Сотрудники дорожных служб до последнего момента надеялись, что подмытый участок удастся укрепить, но теперь нужна полная реконструкция.

Специалисты отмечают, что какие-то выводы о ремонтопригодности можно делать только после полного осмотра моста, который возможен при существенном снижении уровня воды и нормализации паводковой обстановки.