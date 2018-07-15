Руни дебютировал в MLS и сразу принес пользу новому клубу

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Уэйн Руни дебютировал за клуб "Ди Си Юнайтед" в матче высшего дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде (MLS). Новому клубу Руни противостоял "Ванкувер Уайткэпс".

Игра состоялась в Вашингтоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ди Си Юнайтед"​​​. Руни вышел на замену на 58-й минуте. На 80-й после его передачи Пол Арриола забил третий мяч команды, отмечает РИА Новости