Неуд за поведение: Белый дом отменил интервью Болтона каналу CNN

В США отменено по инициативе Белого дома интервью советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона телеканалу CNN. Причиной стало нежелание американской администрации "поощрять плохое поведение" СМИ по отношению к президенту Трампу.

Журналист CNN Джейк Таппер сообщил об отмене интервью в "Твиттере". По его словам, каналу сообщили, что Болтон по-прежнему в полной мере готов к интервью, но Белый дом его отменил.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ написала, что репортер CNN проявил неуважение по отношению к президенту Трампу и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй во время их совместной пресс-конференции в пятницу, 13 июля.

"Вместо того, чтобы поощрять плохое поведение, мы решили пересмотреть приоритеты в вопросах появления госслужащих из администрации на ТВ", — объяснила Сандерс.

Actually a @CNN reporter disrespected @POTUS & PM May during their press conf. Instead of rewarding bad behavior, we decided to reprioritize the TV appearances for administration officials. https://t.co/58LaJH6WaD