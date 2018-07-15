Остались на земле: с ночного рейса из Уфы в Москву сняли нескольких пьяных дебоширов

В Уфе перед вылетом ночного рейса авиакомпании S7 в Москву высадили из самолета нескольких пьяных пассажиров. Причиной стало то, что выпившие пассажиры, поднявшись на борт около шести часов ночи по местному времени (4:00 по Москве), стали вести себя неадекватно.

Как рассказал "Интерфаксу" источник в службах аэропорта, перед рейсом пассажиры выпивали в кафе аэропорта и переусердствовали со спиртным. Командир экипажа отказался вылетать с дебоширами на борту.

Всего с рейса сняли шесть человек, в том числе семью с восьмилетним ребенком. Родители ребенка, по словам представителя аэропорта, были в числе зачинщиков дебоша.