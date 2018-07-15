Немцы считают Трампа вчетверо опаснее Путина

Институт исследования общественного мнения выяснил отношение немцев к президентам России и США. Выяснилось, что жители Германии считают Дональда Трампа серьезной угрозой для мира. Такую точку зрения высказали 64 процента респондентов. Владимира Путина агрессивным назвали только 16 процентов опрошенных, пишет РИА Новости.

Более трети немцев чувствуют симпатию к Владимиру Путину. Дональд Трамп, в свою очередь, нравится лишь 6 процентам участников. 56 процентов немцев считают Путина компетентным лидером, а 43 процента — влиятельным политиком. Результаты Трампа намного скромнее.

Опрос проведен в преддверии саммита президентов России и США 16 июля в Хельсинки.