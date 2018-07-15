Легковушка снесла минивэн, стоявший на обочине трассы М-4 "Дон" после ДТП . Видео

Регистратор запечатлел дорожно-транспортное происшествие, произошедшее утром в минувшую субботу, 14 июля, на федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон".

Водитель легкового автомобиля Kia Ceed попытался уклониться от столкновения с "Ладой", после аварии стоявшей в левой полосе. Ему удалось уйти правее, однако из-за фургона он не заметил еще одного участника ранее произошедшего ДТП — минивэн Mercedes Vito, припаркованный на обочине.

Через несколько мгновений Kia влетела в Mercedes. По словам автора видео, его скорость в момент ДТП составляла 110 километров в час.

"Водитель Mercedes в момент удара находился в салоне, доставал знак аварийной остановки. От удара он собой выбил откатную дверь фургона. В итоге его забрала скорая и отвезла в больницу, где ему зашили переносицу и нашли ушиб бедра. И он сам ушел домой", — рассказал мужчина, находившийся за рулем легковушки.

Он сам и его спутница отделались ссадинами и ушиба.