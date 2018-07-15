Погода: в Москве дожди, в Петербурге гроза, на Кавказе жара

В начале следующей недели температура в Москве и Подмосковье повысится и может достичь 31 градуса. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Говоря о прогнозе погоды на следующую неделю, он предупредил о возможности заметного понижения температуры в центре России и дождях.

"Уже во вторник ожидаются значительные изменения. Температура понизится на пять-шесть градусов", — цитирует Вильфанда Интерфакс. Во вторник в московском регионе давление понизится, пройдут сильные осадки, температура снизится до комфортных 23—25 градусов.

Такие показания сохранятся до конца рабочей недели. Затем синоптики прогнозируют очередной рост температуры в центральных регионах России.

На следующей неделе погода в Санкт-Петербурге будет более комфортной, чем в Москве, считает Вильфанд.

Интенсивных продолжительных осадков синоптики в Северной столице не ожидается, возможны лишь кратковременные грозы и ливни.

С понедельника постепенно начнет уходить жара с территории Северного Кавказа. 40-градусные значения сохранятся только в Астрахани, а в Краснодаре и на Ставрополье ожидается 30—33 градуса.

По Северо-Кавказскому федеральному округу Гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра и интенсивные осадки. Грозы и град возможны местами: в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Гидрологи готовятся отслеживать уровень воды в реках.

В воскресенье уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье повышен до желтого из-за возможных неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте Гидрометеоцентра. В воскресенье в Москве и по области возможны кратковременные дожди и гроза, ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Температура воздуха по-прежнему высокая — до 27—29 градусов.