В Шахтах молния убила беременную женщину

В городе Шахты Ростовской области во время грозы молния ударила в дерево, под которым спрятались пять человек. От поражения током скончалась двадцатипятилетняя беременная женщина, а четверо ее попутчиков попали в больницу с ожогами.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Ростовской области выясняют обстоятельства трагедии, пишет ТАСС. В рамках следствия будут проведены проверки и медицинские экспертизы.