Константин Хабенский попал в базу сайта "Миротворец"

Российский актер и режиссер Константин Хабенский внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец". Причиной названо "сознательное нарушение" Хабенским государственной границы Украины: в этом месяце он посетил Крым, где участвовал в международном детском кинофестивале "Алые паруса Артека". Сам фестиваль на сайте "Миротворец" назван "пропагандистским мероприятием России".

Сайт "Миротворец" был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им, и связан с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Украины Антоном Геращенко. Этот ресурс публикует персональные данные журналистов, в том числе сотрудников российских и иностранных телеканалов, печатных и электронных изданий, информагентств.

Попавших в базу "Миротворца" сотрудников СМИ обвиняют в "пособничестве террористическим организациям". Публикуются их имена и фамилии, названия их изданий и должности, а также номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории.

В 2016 году сайт "Миротворец" опубликовал данные журналистов, аккредитованных ДНР и ЛНР, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович после публикации заявила, что это ставит под угрозу безопасность журналистов.

Деятельность сайта критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию личных данных "прямым призывом к расправе над журналистами".

В мае этого года в базу данных "Миротворца" попали как "антиукраинские" журналистки "Первого канала" и "России" Валентина Соловьева и Ольга Юрьева. В базу данных этого сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

Крым является одним из регионов России с марта 2014 года. На референдуме, проведенном тогда демократическим путем в соответствии с Уставом ООН и международным правом, 96,77 процента жителей полуострова и 95,6 процента севастопольцев высказались за вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине. По словам президента России Владимира Путина, крымский вопрос "закрыт окончательно".