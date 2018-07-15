Президент Хорватии поблагодарила Россию по-русски

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков за теплый прием на русском языке. Видеообращение записано в салоне самолета, на котором глава Хорватии прилетела в Москву на финальный матч.

"Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!", — говорится в видеообращении президента, размещенном на ее странице в социальной сети Facebook.

За три часа видео посмотрели 135 тысяч пользователей. В комментариях к видео болельщики благодарят президента Хорватии, футбольную команду, впервые вышедшую в финал чемпионата мира. Отдельно отмечается то, как был организован этот праздник футбола в России: "Спасибо, Путин!", "Благодарю Россию!"

Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона "Лужники".

Финальный матч ЧМ-2018 начнется в 18:00 по Москве, Вести.Ru и телеканал "Россия 1" будут вести прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с президентами двух стран, команды которых вышли в финал чемпионата мира. Это Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон.