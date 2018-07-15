Тема:
Футбол-2018 10 минут назад
Президент Хорватии поблагодарила Россию по-русски
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович поблагодарила российских болельщиков за теплый прием на русском языке. Видеообращение записано в салоне самолета, на котором глава Хорватии прилетела в Москву на финальный матч.
"Здравствуйте, российские болельщики. От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию! Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия! Мы идем, Хорватия!", — говорится в видеообращении президента, размещенном на ее странице в социальной сети Facebook.
За три часа видео посмотрели 135 тысяч пользователей. В комментариях к видео болельщики благодарят президента Хорватии, футбольную команду, впервые вышедшую в финал чемпионата мира. Отдельно отмечается то, как был организован этот праздник футбола в России: "Спасибо, Путин!", "Благодарю Россию!"
Грабар-Китарович будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу, за которым будет наблюдать из VIP-ложи стадиона "Лужники".
Финальный матч ЧМ-2018 начнется в 18:00 по Москве, Вести.Ru и телеканал "Россия 1" будут вести прямую трансляцию.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретится с президентами двух стран, команды которых вышли в финал чемпионата мира. Это Грабар-Китарович и Эммануэль Макрон.
Ранее по теме
-
Путин поблагодарил президента Венгрии за оценку организации ЧМ-201810 минут назад
-
Путин передал Катару мяч полномочий на проведение ЧМ-202216 минут назад
-
Финал чемпионата мира: Франция или Хорватия?2 часа назад
-
Чемпионат мира по футболу развенчал антироссийскую риторику Запада8 часов назад
-
Путин: благодаря чемпионату мира по футболу рухнули мифы о России14 часов назад
-
Английский тренер поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира14 часов назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Сборная Бельгии завоевала бронзу чемпионата мира-2018
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп посидел в кресле Черчилля и дал указания королеве
- Из-за наводнения в Чите рухнул мост
- Роскачество предлагает дополнительно проверять пиво и коньяк
- РПЦ разрешила отпевать некрещеных младенцев
- На саммите НАТО Порошенко выступил перед пустым залом
Самое читаемое
-
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по смс
- Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата
- В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев без обратных билетов
- На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео
- Камера запечатлела расправу над адвокатом на глазах его дочери
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Цены на бензин резко затормозили
- "Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW
- Aston Martin вставил в малолитражку двигатель размером с автомобиль
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком
- Объем свободных денег у россиян резко вырос
- Ядерная промышленность США на пороге уничтожения
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- Турции грозит гиперинфляция и массовая миграция?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Кокошник признали "мягкой силой" России
- Болельщики спешат получить последние впечатления перед отъездом из России
- Итальянцы хотят построить SPA-курорт на Кавказе
- Новый российский рекорд: 6 медалей с Олимпиады
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев
- Молодая мать устроила дебош в магазине, покусав очевидца
- На ферме в Подмосковье выращивают крокодилов
- Судьбу московского монорельса могут решить в ближайшие три месяца
- В Театре Российской армии отметили юбилей Александра Домогарова
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты
- Учёные рассказали, почему детям полезно ходить босиком
- На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет
- Крыс объявили главными врагами кораллов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков