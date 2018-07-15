Трамп посоветовал Мэй засудить Евросоюз

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью телеканалу ВВС 1 рассказала, что посоветовал ей президент США Дональд Трамп в отношениях с Европейским союзом. По словам Мэй, президент США предложил не вести переговоров с Брюсселем, а обратиться в суд. "Он сказал мне, что мне следует засудить ЕС", — пояснила Мэй.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Великобританию Трамп упомянул о некоем "грубом предложении", которое он сделал британскому премьеру, пишет ТАСС.

Трамп и Мэй обсудили широкую палитру проблем, включая Brexit.