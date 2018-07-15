Дзюба и Шатов поедут с "Зенитом" на предсезонные сборы

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на своей официальной странице в Twitter опубликовал список игроков, которые будут готовиться с командой в рамках последнего предсезонного сбора.

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак взял на сбор 28 игроков, среди которых Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Артем Дзюба, выступавшие в составе сборной России на чемпионате мира. Кроме того, в списке есть и Олег Шатов, часть прошлого сезона проведший в "Краснодаре".

Отметим, что в список не вошел полузащитник Дмитрий Полоз, ранее привлекавшийся в сборную России.