На севере столицы потушен пожар в сауне фитнес-клуба

На улице Вятской на севере Москвы потушили пожар в сауне фитнес-клуба "Мегаполис". Возгорание произошло на площади 10 квадратных метров, из-за пожара пришлось эвакуировать 50 человек.

Пожарные ликвидировали открытое горение, однако двухэтажное здание, в котором располагается сауна, все еще сильно задымлено. Организован штаб пожаротушения, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.