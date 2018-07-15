Неуловимый огромный питон продолжает пугать жителей Варшавы

Даже с помощью дронов польские пожарные не смогли найти пятиметрового питона, доставленного неизвестными в окрестности Варшавы. Как рассказал представитель пожарной охраны Кароль Кежковский, из-за холодной погоды змея, скорее всего, спряталась и не двигается.

Тигровый питон длиной 5,3 метра недавно полинял, и может представлять опасность для детей и мелких животных, пишет РИА Новости.

Спасатели ожидают потепления, когда голод заставит гигантскую змею двигаться. "Тогда есть шанс, что он оставит больше следов", — отметил Кежковский.

Розыск огромного питона идет на берегах Вислы уже неделю. В нем также участвует Служба охраны и защиты животных Animal Rescue Polska.