Немецкие СМИ считают Россию недостойной страной, в которой не следовало бы проводить чемпионат мира по футболу, считает корреспондент газеты "Вельт" Катрин Шпер.

Шпер прочитала материал, в котором ее коллега рассказывала, как россияне во время чемпионата учатся смеяться. Однако же в 2006 году в Германии прошло первенство, и люди, выходившие на улицы, вели себя ровно так же. На улице было лето, они были счастливы.

И если выбирать место для проведения ФИФА с точки зрения политической морали – есть шанс его вообще не провести, потому что у всех стран есть тайны, отметила журналистка.

И вообще, в последнее время было много статей, обвиняющих в политических и экономических проблемах России ее президента Владимира Путина.

Журналистка смотрела все матчи, хотя не является поклонницей футбола. И гадает, какие еще гадости будут написаны перед последним, передает ТАСС.

Матч между сборными Франции и Хорватии пройдет сегодня в Москве на стадионе "Лужники".