Путин поблагодарил президента Венгрии за оценку организации ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за высокую оценку организации чемпионата мира по футболу. Орбан отметил высокий профессионализм в организации футбольного турнира во время беседы с Путиным, сообщается на сайте президента России.

"Большое вам спасибо за добрые слова в отношении организации чемпионата мира и за оценку значимости Москвы и Петербурга для европейской и мировой культуры", — заявил Путин.

Венгерский лидер поделился своими впечатлениями от посещения Москвы и Петербурга и заметил, что не совсем понимает тех, которые стремятся попасть в Венскую оперу, но при этом не хотят посетить Большой театр — "один из символов европейской культуры".

Владимир Путин отметил, что рад возможности поговорить с венгерским президентом о текущих делах.

"Они развиваются в позитивном ключе. В прошлом году рост товарооборота составил 25%", — сказал российских президент, отметив, что по плану идет реализация всех крупных совместных проектов, в частности, в атомной энергетике. Также во время встречи была затронута тема развития венгерско-российских отношений в машиностроении и фармацевтике.

Орбан считает антироссийские санкции вредными и замедляющими темпы двустороннего сотрудничества.

"Если бы сейчас не было этих санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением развивать сотрудничество. Эти меры наносят ущерб ", — заявил Орбан.

Президент Венгрии, большой поклонник футбола, приехал в Москву на финал Чемпионата мира. "Мы все знаем, как вы любите футбол, знаем вас как хорошего футболиста. Надеюсь, вам понравится сегодняшнее спортивное мероприятие", — сказал российский президент.

Ранее сообщалось, что финал Чемпионата мира планируют посетить лидеры не менее 10—12 государств.