Путин передал Катару мяч полномочий на проведение ЧМ-2022

Россия официально передала Катару права на проведение следующего чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. Символическая церемония состоялась в воскресенье, 15 июля, в Москве. На ней присутствовал президент FIFА Джанни Инфантино, передает "Интерфакс".

В ходе церемонии, которая проходила в Кремле, президент России Владимир Путин вручил эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани мяч, которым будут играть сборные Франции и Хорватии в финале Чемпионата мира по футболу-2018. Этот матч пройдет на московском стадионе "Лужники".

До начала этой игры российский лидер встретится в Кремле с главами двух стран-финалисток чемпионата: президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.