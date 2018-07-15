Легковушка перевернулась после столкновения на перекрестке в Петрозаводске. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения двух легковых автомобилей на пустынном перекрестке в Петрозаводске ранним утром в воскресенье, 15 июля.

На записи, сделанной камерой наблюдения компании "Ситилинк", можно наблюдать, как два автомобиля выехали на пересечение трех улиц — Лыжной, Мончегорской и Ровио.

Через несколько секунд одна легковушка врезалась в другую. Протараненную "Ладу" занесло, после чего она перевернулась на крышу.

О пострадавших в ДТП пока не сообщается.