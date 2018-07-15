Трамп не ждет чудес от встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что подходит к своей предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным без высоких ожиданий. Переговоры глав России и США должны пройти 16 июля в Хельсинки.

"Думаю, встречаться — хорошее дело. Я верю во встречи. Я верю, что провести встречу с председателем (КНДР) Кимом было хорошим делом. Я думаю, встречи с главой Китая были очень хорошим делом. Я верю, что это по-настоящему хорошо. Так что я верю во встречи с Россией, Китаем, Северной Кореей. Ничего плохого из этого не выйдет, но, может быть, выйдет что-то хорошее", — сказал он.

До этого Трамп говорил, что на встрече с Путиным в финской столице рассчитывает обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос о вменяемом России вмешательстве в американские выборы. Ожидается, что с глазу на глаз они среди прочего обсудят обстановку на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.