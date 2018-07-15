Иракские демонстранты жгут штабы политических партий

В иракской Эль-Мутанне сожжены штабы крупнейших политических партий — шиитской Партии исламского призыва экс-премьера Нури аль-Малики, филиал альянса "Хикма" Аммара аль-Хакима и представительство военизированного формирования "Бадр".

Это сделали манифестанты в надежде захватить госучреждения.

Полиция сдерживает напор толпы, есть пострадавшие.

Стихийные антиправительственные акции захватили несколько провинций. Иракцы требует от правительства решить вопрос с безработицей, обеспечить людей водой и электричеством.

Атаки уже были на нефтекомплекс "Западная Курна — 2" в Басре, аэропорт Эн-Наджафа, КПП "Сафаван", пограничный с Кувейтом, передает ТАСС.