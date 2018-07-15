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Футбол-2018 8 минут назад
15 июля 201814:50
Путин: на чемпионате мира в Катаре ждем от сборной России больших результатов
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии символической передачи полномочий Катару на проведение следующего чемпионата мира поделился ожиданиями от выступления сборной России на турнире 2022 года.
Путин в шутку сделал замечание эмиру Катара Тамиму Аль Тани. Главу РФ смутило, что эмир Катара во время своей речи сказал о том, что национальная сборная этой страны сборная повторит успех российской команды на домашнем чемпионате.
"После выступления нашей сборной на этом чемпионате мы теперь будем ждать от нашей сборной на следующем еще больших результатов", — заявил Путин, которого цитирует ТАСС.
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