Сильный ливень устроил локальный потоп в подмосковном Серпухове. Видео

Последствия ливня, обрушившегося в воскресенье, 15 июля, на Серпухов, стали непреодолимым препятствием для нескольких автомобилистов, переоценивших возможности своих транспортных средств.

На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что в результате сильного дождя на пересечении улиц Горького и Советской образовалась внушительная лужа.

Некоторые водители форсировали водную преграду успешно, однако не всем участникам дорожного движения удалось "выйти сухими из воды".

Как минимум двое из них были вынуждены выталкивать заглохших "железных коней".