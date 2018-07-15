Террорист взорвал чиновников в столице Афганистана

В Кабуле в воскресенье смертник взорвал бомбу у здания Министерства развития сельских районов. В момент теракта сотрудники уходили с работы. Как сообщает ТАСС, убиты и ранены 10 человек.

Как рассказал официальный представитель министерства Фаридун Азханд, точкой взрыва террорист выбрал ворота ведомства. По сообщению телеканала "Толо ньюс", атака произошла в 16:30 по местному времени.