Новичок "Спартака" Ташаев забил первый гол за клуб

Футболисты московского "Спартака" продолжают готовиться к чемпионату РФПЛ сезона-2018/19. 15 июля они провели товарищескую игру с сербским клубом "Пролетер". "Красно-белые" разгромили соперника со счетом 3:0. Один из мячей забил новичок команды Александр Ташаев.

Встреча состоялась в Австрии, где спартаковцы проводят очередной сбор. Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл бразилец Фернандо на 29-й минуте. Затем отличился новичок москвичей Самуэль Жиго. А незадолго до перерыва сработало еще одно приобретение "Спартака": экс-полузащитник "Динамо" Александр Ташаев довел счет до разгромного.

Стоит отметить, что во втором тайме на замену вышел Георгий Джикия, который после тяжелой травмы впервые появился в составе "красно-белых". Следующий товарищеский матч команда Массимо Карреры проведет 16 июля против словенского "Рудара".

Напомним, что чемпионат РФПЛ стартует 28 июля. В этот день "Спартак" на домашней арене сыграет с "Оренбургом".