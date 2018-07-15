На Шпицбергене налетел на причал катамаран со 120 пассажирами

В порту российского шахтерского поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген налетел на причал пассажирский катамаран Aurora Explorer, перевозивший больше 120 человек. Примерно 30-40 пассажиров катамарана получили травмы, граждан РФ среди них не было, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Юрий Грибков.

Aurora Explorer принадлежит норвежской туристической компании Arctic Explorer AS и летом ежедневно выполняет рейсы между норвежским Лонгйиром, Баренцбургом и законсервированным советским поселком Пирамида. В этом рейсе катамаран перевозил иностранных туристов, главным образом французов, прибывших ранее на Шпицберген на круизном лайнере.

По словам российского генконсула, пострадавшим помогают спасательная служба треста "Арктикуголь", горноспасательный взвод и персонал больницы в Баренцбурге, где людям оказывали первую помощь. Поставлены в известность спасательные службы управления губернатора Шпицбергена — двумя вертолетами они вывезли часть пострадавших в Лонгйир.

Вывоз туристов продолжается, передает ТАСС со ссылкой на представителя координационного спасательного центра по Северной Норвегии Эйвинда Одде. Часть людей в течение дня переправят на материк в больницу норвежского города Тромсе. В свою очередь, из Тромсе на Шпицберген направят группу медиков.

Первоначально власти Норвегии получили информацию о 25 пострадавших, хотя их может быть и больше. Самые частые травмы, полученные пассажирами Aurora Explorer — переломы конечностей, повреждения в районе шейного отдела позвоночника и порезы.

Информацией о точных причинах ЧП норвежские власти пока не обладают. Заместитель губернатора Шпицбергена Арве Йонсен заявил газете Svalbardposten, что авария могла произойти из-за технической неисправности судна.

Арктический архипелаг Шпицберген (норвежское название Свальбард) был передан под суверенитет Норвегии после Первой мировой войны. Это произошло в соответствии с договором о Шпицбергене, участниками которого являются более 40 стран.

На островах архипелага постоянно проживают около 2600 человек, экономическое присутствие там активно поддерживают лишь Норвегия и Россия. Крупнейшие населенные пункты архипелага — норвежский Лонгйир и российский Баренцбург на острове Западный Шпицберген. Он, в свою очередь, является самым большим из его островов.