Модрич, Манджукич и Субашич сыграют финал с Францией

На московской большой спортивной арене стадиона "Лужники" все готово к началу решающего матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. "Клетчатые" с Балканского полуострова объявили состав, в котором выйдут Лука Модрич, Марио Манджукич и Даниэл Субашич.

Полностью стартовый состав команды Хорватии на финальную игру выглядит так: вратарь Субашич, полевые игроки Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Ребич, Манджукич. Решающий матч World Cup-2018 состоится в воскресенье, 15 июля, в 18.00 по московскому времени.