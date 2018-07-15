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15 июля 201817:05

Модрич, Манджукич и Субашич сыграют финал с Францией

EPA

На московской большой спортивной арене стадиона "Лужники" все готово к началу решающего матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии. "Клетчатые" с Балканского полуострова объявили состав, в котором выйдут Лука Модрич, Марио Манджукич и Даниэл Субашич.

Полностью стартовый состав команды Хорватии на финальную игру выглядит так: вратарь Субашич, полевые игроки Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Ребич, Манджукич. Решающий матч World Cup-2018 состоится в воскресенье, 15 июля, в 18.00 по московскому времени.

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