Умер омбудсмен Хакасии Александр Чистотин

Омбудсмен Хакасии Александр Чистотин скончался.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) 15 Июл 2018 в 6:16 PDT

Москалькова отметила в своем посте достижения и награды Чистотина, его неординарность, профессионализм и готовность прийти на помощь и выразила соболезнования родным усопшего.