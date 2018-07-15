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15 июля 201817:32 Михаил Антонов

Трамп превратил саммит НАТО в собственное шоу

В том, что Владимиру Путину и Дональду Трампу удастся наладить диалог, меньше всех — как выяснилось — сомневаются демократы в американском Конгрессе и через соцсети призывают отменить если не весь саммит, то хотя бы встречу лидеров с глазу на глаз, где они могут найти опасный для оппозиции компромисс. Но войну в Тwitter пока выигрывает Трамп. 72-летний президент использует свою рекордную аудиторию в 53 миллиона подписчиков для мгновенного ответа оппонентам. Жесткий отпор получили и критики в Европе — на пути в Хельсинки Трамп сделал две остановки: в Брюсселе и Лондоне.

С саммитом НАТО Дональд Трамп сделал ровно то, что недавно сделал с саммитом G7: превратил его в свое собственное шоу. В штаб-квартире Альянса могли рисовать любые планы — Трамп сходу при первой встрече со Столтенбергом за завтраком дал понять, что говорить он будет только о том, что интересно ему.

"Почему страны НАТО, а именно Германия, платят за поставки энергии России? Если задуматься, Германия — заложник России", — заявил американский президент.

Генсек НАТО готов был говорить о чем угодно, в том числе о сдерживании России, о диалоге с ней, который Трампу предстоит, но к дискуссии о российских газопроводах он явно не подготовился.

"Поставки газа из России в Германию вызывают разногласия среди членов Альянса, но, несмотря на все это, силой НАТО является возможность объединиться вокруг общей цели. Когда мы вместе, мы — сила. Этому нас научили две мировые войны и одна холодная", — отметил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.

Холодная война – понятно, но при чем тут Первая, а уж тем более Вторая мировая? О каком единстве и с кем говорил представитель Норвегии, оккупированной нацистской Германией с 1940-го по 1945-й?

На уровне институций Запад до сих пор не адаптировался к новому провокационному стилю США: не всякий, даже самый большой чиновник может принять крученую подачу Трампа. Но те политики, кто постоянно с этим сталкивается, например, Ангела Меркель, уже приспособились. Если не отбивать, то уворачиваться.

"Я сама испытала то, как часть Германии контролировалась Советским Союзом, и я рада, что сегодня мы объединенная и свободная Германия. Поэтому мы можем сказать, что проводим независимую политику и принимаем самостоятельные решения", — заявила Ангела Меркель.

К числу решений, которые были приняты явно против воли Германии, — повышение оборонных расходов стран НАТО до закрепленных в уставе организации 2% ВВП. В настоящий момент этому требованию соответствуют только пять из 29 стран Альянса.

Президент США постарался создать впечатление, что НАТО для Америки вовсе не безусловная ценность — возьмет и выйдет. Хорошее шоу должно держать в напряжении. Пусть коллеги поменьше гнут свое, а побольше беспокоятся об этом. Они и беспокоились.

"Дорогая Америка, цени союзников, ведь у тебя их не так уж и много. И дорогая Европа, выделяй больше средств на свою оборону, потому что все уважают хорошо подготовленного и вооруженного союзника. Деньги важны, но общая солидарность еще важнее", — уверен председатель Евросовета Дональд Туск.

Но Трамп хочет про деньги. Для Америки было бы хорошо, если бы страны НАТО тратили на оборону даже не два, а четыре процента ВВП, — публикует он в Тwitter, чтобы "закошмарить" союзников еще больше.

Второй день саммита собрались посвятить Украине и Грузии. Пригласили Порошенко и Маргвелашвили. "Не интересно", — решил Трамп. "Извините, у нас кризисное заседание", — оправдывается Столтенберг, и двух президентов выставляют за дверь. Генсек НАТО потом попытался загладить это хамство — подбодрил Маргвелашвили. "Грузия станет членом НАТО. Мы продолжим подготовку для вступления страны в Альянс", — сказал Столтенберг.

В итоговых документах саммита НАТО признают Грузию в границах 2008 года — с Абхазией и Южной Осетией, то есть именно такую Грузию Альянс готов принять в свои объятия. Иными словами, поди забери. То ли провокация, то ли издевательство…

С Украиной все просто — перспективу ее участия в НАТО блокирует Венгрия. То, что Альянс зафиксировал в отношении Крыма, ожидаемо и не требовало присутствия Порошенко. Позвали его так, для виду: никому он лично неинтересен, как и его заезженный репертуар. Украинский президент осваивает амплуа списанного публикой актера, который вынужден выступать перед пустым залом.

Впервые его проигнорировали в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, а сейчас это повторилось еще в более безжалостной форме. Впрочем, Порошенко приезжал не напрасно.

На церемонии встречи Жан Клод Юнкер был весел, но едва стоял на ногах. Это подогрело давние слухи о том, что ветеран злоупотребляет, несмотря на официальное опровержение, мол, у Юнкера больные поясница и ноги. Как бы то ни было, один раз он чуть не упал навзничь — тут-то и пригодился Порошенко. Не окажись он предупредительно за спиной, пожилой человек мог бы сильно удариться, а надо быть в форме — 25 июля у него трудные переговоры в Вашингтоне насчет тарифов и пошлин.

Трамп настроен выбить из ЕС хорошую сделку или развязать настоящую торговую войну. Покидая Брюссель, президент США еще раз пригрозил в случае непослушания ударить по европейскому автопрому, но с НАТО пока порядок — все все поняли.

"НАТО — очень влиятельная и сильная организация, гораздо сильнее, чем она была два дня назад", — заявил Трамп.

Из всех участников саммита дальше только Тереза Мэй продолжила получать удовольствие от общества Трампа. Его визит в Лондон хотели сделать государственным, но потом решили ограничиться рабочим форматом, чтобы не возить гостя по центру города, над которым парил Трамп в подгузниках и где собрались 70 тысяч тех, кто ему совсем не рады. Ни к одному хозяину Белого дома столица Великобритании не была так враждебна, что его резиденцию приходилось бы обносить дополнительным забором.

В Лондоне Трамп сделал четыре вещи: выразил симпатию ушедшему в отставку Борису Джонсону, отругал Мэй за то, что Brexit она делает слишком мягко в отношении ЕС, заработал язвительные комментарии, дескать, смокинг не делает человека джентльменом, после того как на лестнице бросил руку дамы в вечернем платье. Впрочем, возможно, это рассеянность, вероятно, президент США в мыслях был уже где-то далеко — рядом с Владимиром Путиным.

"Я думаю, у нас есть шансы выстроить очень хорошие отношения с Россией и президентом Путиным. Я надеюсь на это", — подчеркнул Трамп.

На пресс-конференции, завершавшей рабочую часть поездки в Лондон, Трамп назвал возвращение Крыма в Россию катастрофой Обамы и снова упрекнул Германию в том, что она тратит миллиарды на покупку российского газа. А потом улетел в Шотландию, оставив союзников размышлять, в том числе и над тем, зачем в последнее время он об этом так часто говорил.

Очень похоже на то, что Трамп все время упрекает Европу в нечестной игре как раз для того, чтобы мотивировать свое право выстраивать собственные отношения с Россией, свободные от бремени каких бы то ни было обязательств и союзов. Начинается работа, а шоу заканчивается. В конец концов ведь все недавно — и Брюссель, и Лондон — были только проездом из Вашингтона в Хельсинки.

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