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15 июля 201817:48

В аварии под Екатеринбургом никто не пострадал

Сергей Мальгавко/ТАСС

В произошедшем под Екатеринбургом ДТП с участием "Камаза" и автобуса никто не пострадал.

Транспортные средства коснулись друг друга по касательной, передает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение об аварии под Екатеринбургом с участием "Камаза" и автобуса с паломниками, полиция проверяет информацию. Паломники ехали на крестный ход, который возглавит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в городе проходят "Царские дни", посвященные 100-летию со дня гибели Николая II и его семьи).

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