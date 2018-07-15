"Лебедь" отстыковался от МКС

Американский грузовой корабль Cygnus ("Лебедь") отстыковался в воскресенье от Международной космической станции (МКС).

Новость опубликована на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В 8:37 утра по восточному времени (15:37 по Москве) грузовой корабль Cygnus отстыковался от космической станции с помощью робота-манипулятора Canadarm2.

"Cygnus останется на орбите еще на две недели, чтобы позволить команде управления полетом провести инженерные испытания", — добавляется на сайте.

Корабль будет находиться на безопасном от космической станции расстоянии. Затем он направится в сторону Земли с грузом мусора и сгорит в верхних слоях атмосферы над Тихим океаном.

Cygnus — автоматический грузовой космический корабль снабжения. Предназначен для доставки грузов к Международной космической станции вместо космических шаттлов. Конструкция корабля не предусматривает возвращение грузов на Землю, поэтому после отстыковки от МКС и выведения с орбиты, корабль разрушается при вхождении в плотные слои атмосферы. Cygnus прибыл на станцию 24 мая, доставив груз для космической миссии.