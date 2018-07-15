Новосибирские подростки обкурились и попали в больницу

В Новосибирске четверо подростков отравились курительными смесями. Они попали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник, четверо подростков в возрасте от 10 до 16 лет были госпитализированы в Кировском районе города в воскресенье днем. Состояние одного подростка оценивается как тяжелое, остальных — как средней тяжести.

В 2015 году в Новосибирске курительными смесями отравилась годовалая девочка.