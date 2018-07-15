Сценарий Кубрика на новеллу Цвейга нашли спустя 60 лет

Нашли пропавший сценарий на "Жгучую тайну" Стефана Цвейга.

Цвейг написал свою новеллу в 1913 году, известный режиссер Стэнли Кубрик в соавторстве с писателем Колдером Уиллингэмом написали сценарий в 1956 году.

60 лет сценарий считался пропавшим. Его обнаружил профессор кинематографии из университета Бангора в Уэльсе и ведущий специалист по творчеству Кубрика Нэтан Эбрамс. Эбрамс поделился своей радостью: не было уверенности, что Кубрик закончил эту работу, передает РИА Новости.

Стэнли Кубрик – один из выдающихся кинематографистов ХХ века. В России известны его картины: "Спартак", "Заводной апельсин", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка", "С широко закрытыми глазами".