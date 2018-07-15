Турист-одиночка пропал без вести на башкирской горе

При восхождении на гору Иремель в Башкирии пропал 26-летний турист из города Октябрьский. Мужчина отделился от группы путешественников из пяти человек для одиночного прохождения маршрута, пишет РИА Новости. Последний раз экстремал выходил на связь в субботу.

Туристы не были зарегистрированы в МЧС. На поиск пропавшего выдвинулись спасатели из Белорецка и Усть-Катава, а также добровольцы.