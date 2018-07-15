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15 июля 201819:13

Трамп вылетел в Финляндию на встречу с Путиным

EPA

Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии в Финляндию, сообщает "Интерфакс".

Трамп направился в Финляндию в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июля в Хельсинки.

Трамп вылетел из Шотландии, где отдыхал, играя в гольф, после официального визита и встречи с королевой Великобритании Елизаветой II. Территория шотландских гольф-клубов, принадлежащих Трампу, стала местом проведения протестных акций, осуждающих его политику.

По данным агентства AP, самолет Трампа вылетел из Глазго в 16 часов по местному времени. В понедельник, 16 июля, в столице Финляндии пройдет саммит глав России и Америки.

До завтрашнего официального завтрака в программе президента США нет публичных мероприятий.

На предстоящих переговорах лидеры США и РФ планируют затронуть тему Сирии, Украины, а также, вероятно, тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

Место встречи двух президентов до последнего времени держалось в секрете. На данный момент известно, что первая официальная встреча Путина и Трампа состоится в президентском дворце в центре Хельсинки. Во время нахождения Финляндии в составе Российской империи здесь располагалась царская резиденция. В последний раз император Николай II посещал его в 1915 году. В 1990 году президентский дворец был местом встречи президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего и Михаила Горбачева.

Ранее на этой неделе Трамп начал свое европейское турне в Брюсселе, где 11—12 июля принял участие в саммите стран НАТО.

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