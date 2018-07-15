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15 июля 201819:24 Майя Красавина

Трамп в Великобритании: два дня на звонки, встречи и игру в гольф

Дональд Трамп уже на пути в Хельсинки! Его самолет вылетел из Шотландии, где он завершил свой двухдневный визит в Великобританию. За это время американский лидер успел провести переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и побывал на чаепитии с королевой Елизаветой. Визит запомнился и масштабными протестами против Трампа.

"Два дня на звонки, встречи и игру в гольф – это мои основные упражнения", — такую программу визита в Шотландию анонсировал в Twitter американский президент Дональд Трамп. Впрочем, программа закрытая. Правда, лидер США нашел в своем графике время для подробного интервью британскому каналу CBS, где делится своим видением встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, на которую отправится уже в понедельник.

"Я верю во встречи. Я смотрю, я считаю, что встречи с председателем Кимом президентом Китая были хорошими. Поэтому я встречаюсь с Россией, Китаем и Северной Кореей. Ничего плохого из этого не выйдет, может быть, даже получится что-то хорошее. Но мои ожидания от этой поездки невысоки. На самом деле, я не могу сказать, что произойдет", — говорит президент США.

Дональд Трамп остановился в принадлежащем ему гольф-клубе "Тернберри". Туда также прибыли протестующие, которые встречали американского президента еще в Лондоне. Правда, транспаранты и нелестные высказывания собравшихся у кромки поля для гольфа, настроения Трампу, судя по всему, не испортили — он дружелюбно приветствовал британцев взмахом руки.

"Есть целый список, перечень нетерпимостей, которые он принес с собой на эту уважаемую должность — президента Соединенных Штатов! Но самое главное, я не думаю, что ему стоит приезжать в отель "Тернберри", я думаю, ему стоит отправляться обратно, в Америку!"

Один из активистов даже пролетел перед окнами резиденции американского лидера на параплане. Он пронес надпись, которую можно перевести как "Трамп — игрок низкого уровня". И на этот демарш британские власти закрыть глаза уже не смогли, поскольку это грубое нарушение техники безопасности.

Транспаранты и креативно оформленные фотографии Трампа пестрели на улицах Глазго и Эдинбурга. Протестующие не поленились перевести на ночном поезде шестиметровую надувную куклу Трампа-младенца, которая накануне парила над Лондоном.

Жители британской столицы тоже выражали активный протест приезду американского президента в принципе и его политике в целом. В Соединенное королевство Дональд Трамп прибыл 12 июля. Встретился с премьер-министром Терезой Мэй и явился в Виндзорский замок на чаепитие с королевой Елизаветой II. Там он несколько раз грубо нарушил протокол, что вызвало бурную реакцию в британской прессе.

"Никто не удивлен! Трамп нарушает протокол в течение всего королевского визита. Он заставляет королеву ждать 12 минут, и идет перед ней, королеве приходится обходить его", — пишут газеты страны.

Следовать впереди королевы не позволяет себе даже принц Филипп, пишет Daily Mail. Кроме того, президент США явился в расстегнутом пиджаке, что, по правилам королевского двора, просто неприлично. А на телеканале BBC появилось интервью с Терезой Мэй, где британский премьер делится тем, какие советы счел нужным ей дать Дональд Трамп в ходе встречи.

"Я даю вам совет. Я понимаю, что вам нужно быть немного жестче!" — заявил ей американский президент.

"Вся страна жаждет узнать, премьер-министр, что же это был за совет?" — поинтересовался журналист Пирс Морган.

"Он сказал, что мне следует подать в суд на Евросоюз! Не вступать с ними переговоры, а засудить!" — ответила британский премьер.

Пояснение этой мысли представили на страницах газеты Sun. СМИ цитирует президента: "Вариант мягкого Brexit, согласованного правительством Терезы Мэй, может похоронить будущее соглашение Великобритании и США о свободной торговле, но не отношения между странами".

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