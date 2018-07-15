15 июля 201819:30
Молния подожгла дом в калининградском Черняховске
В городе Черняховске Калининградской области молния ударила в жилой дом довоенной постройки. Электропроводку старого здания замкнуло, и крыша загорелась, пишет ТАСС.
Дома нанесен серьезный ущерб, и для проживания он уже не пригоден. Жильцов планируют расселить в резервном фонде, сообщил глава администрации городского округа Сергей Булычев.
Спасатели успели эвакуировать 40 человек, прежде чем на втором этаже дома взорвался газовый баллон. Всего из огня спаслись 40 человек.
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